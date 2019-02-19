A股快報：兩市高走　廣州港及珠江實業等升停

內地股市做好，滬綜指高開5點或0.19%，報2,759點；深成指高開33點或0.4%，至8,480點；滬深300高開8點或0.26%，至3,454點；創業板指數高開5點或0.38%，報1,419點。



板塊方面，次新股升1.2%，地產股升0.7%，金融股升0.4%，有色金屬、煤炭及釀酒股穩升。



大灣區發展規劃綱要出爐，相關股份揚升。粵泰股份、廣州港、珠江實業、穗恆運A及深天地A全線升停板；嘉誠國際高開逾6%、世榮兆業漲5%。綱要提出推進新型智慧城市試點示範，達實智能升2%。綱要政策強調生態環保，水環境綜合治理股東方園林及嶺南股份齊升1%，中國電建平開。



中金公司表示，大灣區政策有望拉動基建投資需求。中國交建高開0.7%。



鴻達興業升4%。公司擬與北京一研究所合作氫液化示範項目。



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