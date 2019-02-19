【即市分析】基金跑數　下一起動板塊會係…

在年初，正當不少對沖基金仍在苦惱首季可以如何跑數交成績表，萬料不到膽粗粗押注好倉，可以成功追到數。單計恒指，年初至今已累升逾一成，本地地產股及中資電訊股表現固然硬正，大弱勢的醫藥股和手機設備股亦已相繼起步，繼續順勢做好倉的話，仲有咩落後板塊可吼？



周初國際油價做好，主要受沙國承諾擴大減產以及委內瑞拉產量持續處於低位等因素影響。昨日(周一)見到三隻中資石油石化股——中石油(00857)、中石化(00386)及中海油(00883)(統稱「三桶油」)起動，升幅介乎3至5%。市場消息指，「三桶油」分拆管道並注入國家天然氣管道公司一事有進展，據講石油天然氣管道公司的組建方案已獲得批准，並獲納入今年國資委重點工作計劃，最快會在今年6月正式成立。(油氣能源板塊表現：https://bit.ly/2BISpOd )



由於預期新公司將通過收購「三桶油」的存量相關資產，進行清查評估後完成資產交割，並通過市場方式對管道公司進行營運，變相為「三桶油」增添分拆概念。既然國家主導產業又有大製作，難怪三者股價聞風而動。



在「三桶油」之中，今年以來至昨日止，以中石化的股價表現最突出，累升近兩成。其次是中海油，累升約13%；中石油則升約7%。由於全球經濟前景不明朗，能源需求滿布陰霾，三桶油今年的盈利前景未許太過樂觀。只是，若分拆計劃順利，則有望實現特殊收益，或可幫補業績，而分拆消息亦足以令淡友布置新倉多一重顧忌。



考慮到油價需求的因素，以及上下游業務分布，三者之中，短線還是以中石化較可取，股價有勢挑戰250日線6.95元，確認突破的話，下一個阻力位在7.2至7.3元水平，回吐守6.5元可續持有。



此外，相對上，內房及中資金融股呢轉都算升得少，若然港股真係要炒到去三月底，追落後亦不妨睇實呢兩個板塊。華潤置地(01109)繼續維持在29至31元水平炒上落。中國海外(00688)在30元關前已作整固，下站目標睇32元，穿28元止蝕(地產發展板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )。



中資金融股，在受惠A股氣氛回暖下，內險股會比內銀股可取。在內險股中，可選近期有北水追貨的新華保險(01336)，短線確認重上36元的話，呢浪目標可定在40元關，回吐主要支持在32元。(保險板塊表現：https://bit.ly/2rzVFea )

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