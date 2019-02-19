【即市分析】丘鈦愈來愈有「起色」

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：近期市場氣氛好轉，早前累跌頗深的手機設備股亦借機反彈，兩隻焦點股舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)都彈過一輪，而丘鈦科技(01478)昨日剛公布1月營運數據表現理想，股價即市升逾一成，似有起動迹象，值得望望。



睇番數據，丘鈦公布2019年1月800萬像素及以下攝像頭模組銷量1,565萬件，按月減少11.8%，按年則升63.6%；1,000萬像素及以上攝像頭模組銷量1,202萬件，按月減少14.1%，按年則升84.2%；攝像頭模組銷售數量合計銷量2,768萬件，按月減少12.8%，按年則升72%；指紋識別模組銷量674萬件，按月減少13.3%，按年亦減30.4%。



從數據表面睇，集團各類產品按月銷售表現一般，不過按年增長突出，且集團指出，攝像頭模組產品及指紋識別模組產品銷售數量按月減少，皆因傳統性季節因素影響，反之按年增長主因是市佔率上升及部份核心客戶項目周期因素所致，故睇落營運環境似乎無市場早前預期咁差，故見資金借機炒上。



走勢上，丘鈦股價自2月初開始由4.5元水平起動，不經不覺已升至即市高見5.7元，已上破多條主要平均線，MACD牛叉持續擴闊，未來有機會挑戰6元關甚至250日線約6.4元阻力，跌穿10日線約4.9元止蝕。

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