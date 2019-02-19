【瑞通推介】績前可吼友邦港交所輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：有報道指國務院副總理劉鶴應邀本周赴美舉行第7輪中美經貿高級別磋商。



美股隔晚假期休市，恒指經過兩日調整後，周一(18日)急彈446點，重越250天線(28,318點)，周二(19日)早段窄幅上落，一度重返28,488點，收復上周五(15日)的失地，其後又曾倒跌。年內高位28,533點將為即市阻力。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾9,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,400萬元，反映較多投資者部署淡倉看跌。



滙豐控股中午業績，市場預期集團稅前盈利按年升兩成，其他焦點包括集團會否公布新一輪回購，及英國脫歐對其影響。股份周一曾高見68元，創年內高位，正回補去年12月初的下跌裂口。股份周二早段於68元關前偏軟，料業績揭盅後才有更明顯的方向。若股份成功企穩68元，下一阻力可參考70元關，此亦是250天線水平，下方支持則為10天線(66.5元)。周一有逾310萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有151萬元淨流入。



中國人壽1月未經審核累計原保險保費收入約為1,578億元人民幣，按年升24.4%；該股周一收升1.6%後，周二早段升超過4%，升幅為藍籌之冠，技術上收復10天及20天線(約19.3元)。周一有逾240萬元淨流入其好倉，而其淡倉淨流出超過90萬元。



再觀察兩隻將於下周公布業績的股份，友邦保險預料於下周三(27日)早上派成績表，周二早段先低開0.5%，其後持續偏軟，於74元附近徘徊；技術上，其股價持續於此水平窄幅整固，並維持於10天線之上。而確定同樣於下周公布業績的香港交易所，市場有分析預期將受惠大灣區概念，周二早段高開0.8%，其後升幅曾擴大至逾3%，升穿260元，技術上，其守於多條平均線之上。市場續炒作大灣區概念，中銀香港繼周一抽升4.4%後，周二早段曾再升超過1%見32.45元之4個月高位。



上海證交所融資餘額上周連升5日，全周創1年來最大增幅，加上中證監早前表態擬取消融資融券「平倉線」不得低於130%的統一限制，帶動中資券商股強勢。中信證券周一抽升6.6%，重上18元收市，創去年6月以來高。集團周一收市後公布更換首席風險官，周二早段股份續於18元以上靠穩。股份周一獲近1.5億元北水淨買入，輪證資金流方面，周一有逾380萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾530萬元。



石油輸出國組織聯同其他產油國的減產，帶動國際油價近期升至3個月高位，年內累升逾兩成。此外，有報道指石油天然氣管道公司組建方案已獲批，其後新公司有望尋求上市。「三桶油」周一齊齊跑贏大市，但其中以中國海洋石油的3%升幅相對落後。該股周二早段於13.6元水平好淡爭持，向上阻力參考去年12月初高位14.08元，支持則為13.22元的10天線。周一有逾10萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾10萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.9倍。貼價、中短期沽證(15766)，行使價27,000點，2019年6月到期，實際槓桿11.3倍。



滙豐控股貼價、中短期購證(14420)，行使價70元，2019年6月到期，實際槓桿13.2倍。輕微價外、中短期沽證(28628)，行使價63.8元，2019年5月到期，實際槓桿12.6倍。



恒生銀行輕微價外、中短期購證(15152)，行使價203.8元，2019年7月到期，實際槓桿11.2倍。



國壽輕微價外、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿8.4倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15814)，行使價78.88元，2019年6月到期，實際槓桿9倍。



港交所貼價、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿9.6倍。輕微價外、中短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿7.8倍。



中銀香港貼價、中年期購證(15813)，行使價33.38元，2019年9月到期，實際槓桿7.1倍。



中信證券貼價、長期購證(27135)，行使價18.9元，2019年12月到期，實際槓桿3.5倍。



中海油貼價、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿5.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68214)，收回價27,710點，槓桿比率40倍。N類熊證(65481)，收回價及行使價29,000點，槓桿比率34.2倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率19.4倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率17倍。



滙豐控股牛證(60397)，收回價63.1元，槓桿比率14.7倍。



國壽牛證(63072)，收回價17.41元，槓桿比率6.9倍。熊證(59631)，收回價21.5元，槓桿比率7.4倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率15.1倍。熊證(63436)，收回價76元，槓桿比率25倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率9.8倍。熊證(64345)，收回價277.1元，槓桿比率8.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

