人民幣Hibor：隔夜息升至2.2厘　CNH低見6.78

2019年02月19日 11:26
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    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升穿2厘，至2.23厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.27至2.79厘；6及12個月拆息分別為3.1厘及3.4厘。

    19/2/2019
    隔夜 2.23067厘
    1星期 2.27767厘
    2星期 2.31633厘
    1個月 2.41967厘
    2個月 2.55300厘
    3個月 2.79033厘
    6個月 3.10233厘
    12個月 3.40400厘

    18/2/2019
    隔夜 1.97267厘
    1星期 2.27367厘
    2星期 2.29833厘
    1個月 2.37200厘
    2個月 2.60100厘
    3個月 2.86900厘
    6個月 3.12900厘
    12個月 3.42100厘

    人民幣兌美元反覆偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.7723，回落至6.7820，最新報6.7792。在岸人民幣(CNY)亦由6.7675，回軟至6.7793，最新報6.7747。

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