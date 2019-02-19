人民幣Hibor：隔夜息升至2.2厘　CNH低見6.78

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升穿2厘，至2.23厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.27至2.79厘；6及12個月拆息分別為3.1厘及3.4厘。



19/2/2019

隔夜 2.23067厘

1星期 2.27767厘

2星期 2.31633厘

1個月 2.41967厘

2個月 2.55300厘

3個月 2.79033厘

6個月 3.10233厘

12個月 3.40400厘



18/2/2019

隔夜 1.97267厘

1星期 2.27367厘

2星期 2.29833厘

1個月 2.37200厘

2個月 2.60100厘

3個月 2.86900厘

6個月 3.12900厘

12個月 3.42100厘



人民幣兌美元反覆偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.7723，回落至6.7820，最新報6.7792。在岸人民幣(CNY)亦由6.7675，回軟至6.7793，最新報6.7747。



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