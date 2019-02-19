【高盛推介】滙豐購沽證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：市場焦點集中在滙豐控股周二(19日)公布的業績，市場預料去年列帳基準除稅前利潤介乎200.86億至221.28億美元，按年升17%至28.9%。股價周二早段一度逆市輕微下跌，但仍處於68元這個兩個月高位附近。



資金近日持續流入滙豐控股認購證作業績前部署，過去6個交易日均見資金流入，合共有約1,300萬元流入。其牛證更已經連續10個交易日見資金流入，惟流入的金額不多。



現時市場上較熱門的滙豐控股認股證為行使價71元附近、3個月期的中期輕微價外證，投資者如看好可留意當中槓桿最高的購證(16921)，行使價70.85元，2019年5月27日到期，實際槓桿19.2倍；中期貼價證亦可留意購證(16852)，行使價70.05元，2019年6月25日到期，實際槓桿15.9倍，6隻類近條款產品中槓桿最高。



相反，如看淡則可留意貼價高槓桿沽證(15760)，行使價64.95元，2019年3月25日到期，實際槓桿23.6倍，貼價、5隻類近條款產品中槓桿最高。



牛證方面則可留意牛證(67555)，收回價65.08元，行使價64.08元，換股比率100，槓桿比率32.2倍，市場上第二高槓桿的牛證，雖然牛證67555不是市場上最貼價的一批牛證，但是市場上第二高槓桿的滙豐控股牛證，因此值博率較高。



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