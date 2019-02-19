倫敦金融城市長：香港可善用全球最大離岸人民幣市場優勢

倫敦金融城市長艾思林(Peter Estlin)在香港對媒體「自爆」，自己是投了「留歐」一票。雖然事與願違，但他指，無論英國脫歐如否，倫敦及英國仍然是具領導地位的國際金融中心，也是香港及中國在金融及專業服務領域的全球首選合作伙伴。



他重申，英國脫歐影響短暫，由脫歐公投至今，英國就業率、創投基金及外國直接投資數目都一直增加。中國駐倫敦企業，以及英國駐中國企業數目都一直有增長。而英國企業及監管機構已做好準備，應對脫歐的各個可能性，包括無協議脫歐。



對於有日資車廠撤出英國，他指，若某些企業未能追貼創新潮流及數碼化，唯有被淘汰。他有信心，英國正走在正確的道路上，積極發展金融科技，人工智能及網絡創新等行業。他周一到數碼港與香港金融科技企業見面，磋商合作機會。



大灣區規劃綱要出爐，他說，英國與中港貿易關係愈來愈好。英國作為國際金融中心，預計可在大灣區基礎設施融資、綠色金融及人民幣離岸交易方面與中國合作。



他續稱，香港可於大灣區項目上，擔任中國及英國的中間人。同時香港可善用其全球最大離岸人民幣市場的優勢，爭取更多參與機會。



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