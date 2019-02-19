【午市重點睇】CNH跌至6.78　布油企66.1美元

●美匯指數稍回至96.8水平，港匯跌至7.848，離岸人民幣(CNH)跌至6.78，圓匯高見110.4，英鎊回落至1.290，歐元一度跌至1.129。金價企1,325美元。布油企66.1美元水平，紐油企55.7美元。道指期貨報靠穩。



●港股表現反覆，恒生指數半日升21點，收報28,368點，續守250天線(28,310點)。中午派成績表的滙豐控股靠穩升0.3%。https://bit.ly/2SG5W5o



-丘鈦科技飆逾1成，攝像頭模組市佔率上升。 https://bit.ly/2GQDXZI

-渣打集團董事會成員變動。 https://bit.ly/2NkqNFL

-北大資源發盈喜。 https://bit.ly/2SZbaIV

-佳兆業計劃發行優先票據。 https://bit.ly/2Var40F

-龍光地產擬發行有擔保美元定息優先票據。 https://bit.ly/2TQmbcJ



●【即市分析】

-丘鈦愈來愈有「起色」。 https://bit.ly/2EhgJKC

-【即市分析】基金跑數，下一起動板塊會係… https://bit.ly/2IjvVuN

-懶理指數上落，主攻人氣股。 https://bit.ly/2IoeTeZ



●【港股格局】陳炳強料滙豐70元阻力大。 https://bit.ly/2DPuChD



●魚缸通：散戶績前唔吼滙控，轉炒地產股。 https://bit.ly/2tqSzXN



●A股快報：滬綜指半日升0.2%，大灣區板塊多股漲停。 https://bit.ly/2T4n6Ji



●亞洲股市：日股升至兩個月來高位。 https://bit.ly/2Nc52HT



●英國汽車業再遭打擊，本田汽車計劃關閉英國工廠。 https://bit.ly/2BHj8wx



●全球經貿戰：中美第7輪磋商，美農業部不單要購買承諾。 https://bit.ly/2NdshBv



●澳洲央行會議紀錄：經濟前景存在顯著不確定性。 https://bit.ly/2NeTV0I



●華為危機︰新西蘭稱未將華為排除在5G網絡發展之外。 https://bit.ly/2Il1hkQ



●香港金管局：儘管美國放慢加息步伐，金融市場或續波動。 https://bit.ly/2BJIcD8



●人行不進行公開市場操作，實現零投放零回籠。

-人民幣兌每美元中間價為6.7642，較上日開市價回升17點子。

-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.96厘。 https://bit.ly/2GPPmcj



●港元拆息︰1個月期跌至0.99厘。 https://bit.ly/2Sb66fV



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其他精彩新聞：【深度解構】華為遭歐美封殺 無阻5G概念股熱炒？

https://bit.ly/2EhdN0t



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