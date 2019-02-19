滙豐全年除稅前盈利升15.8%　遜預期

滙豐控股(00005)公布2018年全年業績，列帳基準除稅前盈利按年升15.8%至198.9億美元(約1,551.42億港元)，遜於市場預期中位數209億美元。單計第4季僅錄32.56億美元，按季大跌逾5成。派末期息0.21美元，維持全年每股派息0.51美元，總額102億美元。



若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，經調整除稅前盈利僅按年升2.7%至217.19億美元，同樣遜預期。



核心營運指標收入增長率與支出增長率之差(Jaws Ratio)為負1.2%，未能維持正數目標。意味該行全年支出增長，高於收入增長速度。



反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按年增1.8個百分點至8.6%，較2020年前達11%水平之集團目標差2.4個百分點。普通股權一級資本比率(CET1)為14%，按年跌0.5個百分點，合乎集團維持14%以上的目標，反應銀行資本充足及財務穩健。



滙控全年淨利息收益為304.89億美元，按年增8.2%；淨利息收益率為1.66%，按年升3點子，但全年較首3季跌1點子。集團解釋，主要是香港區業務於第4季調整定期存款利率以維持競爭力所致。



滙控行政總裁范寧在業績報告上表示，四大環球業務收入全面增長，帶動除稅前盈利上升，惟經調整收入卻因第4季市況疲弱而不及預期，強調支出增長與計劃相符，集團有信心維持現時的派息水平。



他又指，集團今年1月份的收入勝預期，開局良好，即使英國業務信貸表現略為回軟，但整體實際信貸表維持穩健，並會繼續就英國脫歐作好準備，協助客戶管理現有不明朗因素是首要工作。



面對英國經濟、全球貿易緊張局勢及未來利率走勢相關的風險，集團會保持警惕，必要時會積極管理成本及投資，應對收入增長乏力風險。



滙控未有提及回購股份計劃，僅指集團於2018年已回購股份逾20億美元，在取得監管機構批准的前提下，會繼續致力推行該項政策。



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