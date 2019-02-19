恒生銀行多賺21%　全年每股派息共7.5元

恒生銀行公布，2018年全年純利按年升近21%至242.11億元，每股盈利12.48元；計及第四次中期息每股3.6元，全年每股派息共7.5元，按年增近12%。



至於反映核心業務表現的營業溢利再創紀錄，按年增18.6%，達279.47億元。



期內淨利息收入按年增22%，達300.47億元，主因客戶貸款及存款錄得均衡增長。



該行預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥、貸款減值提撥及其他信貸風險準備為9.96億元，低於2017年的10.42億元。



於2018年12月31日，該行之普通股權一級資本比率(CET1)為16.6%，一級資本比率為17.8%，總資本比率為20.2%，而於2017年底此三項比率則各為16.5%、17.7%及20.1%。



恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏稱，預期經營環境繼續充滿挑戰。由於金融市場波動增加，以及市場對地緣政治發展與國際貿易存在憂慮，全球的增長在2019年將會放緩。



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