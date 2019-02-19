滙豐業績：黃偉豪指股價會重返65元

滙豐控股(00005)公布去年業績，除稅前盈利差過市場預期，但分析指仍有亮點。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，滙控去年列帳基準除稅前利潤199億美元，按年增加近16%，低於券商中位數的208億美元。而集團去年首3季除稅前盈利有166億美元，第4季只有33億美元，按季跌超過四成，較令市場失望，可能是去年第四季美股調整，影響了財富管理和炒房收入有關。



他續指，業績也不是沒有亮點。集團去年經調整收入增長率與支出增長率之差為-1.2%，亦即去年支出增長依然快過收入增長，情況較去年首3季有改善，反映了成本控制上開始見成效。另外，去年列帳基準收入亦符合市場預期。



綜合整體業績，他預期對滙控股價略為利淡，畢竟近期股價升了上來，短期有機會先回至65港元水平收集區(上午收報67.95元，升0.37%)。投資者應否考慮買入要視乎個人投資目標。如果想買入收息，在集團派息維持下，股息率接近6%仍算不俗；不過若投資者想博股價再升，暫時值博率不高。



至於同樣剛放榜的恒生銀行(00011)，盈利有驚喜兼派息增加，他預期股價有機會上試192元，跑贏滙控。

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