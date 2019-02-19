【高盛推介】部署騰訊港交所高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(19日)早段高見261.4港元的8個月高位，有券商發表報告指去年該股最差情況已過去，今年業務穩定，調升目標價至315元。該股將於下周三(27日)公布業績。



而騰訊控股周二早段則跟隨大市上升。有報道指該公司有投資的中國整形外科網站「新氧」已遞交申請到美國上市，計劃集資3億美元，預期最快今年中掛牌。



近日窩輪市場上的資金主要集中在騰訊以及港交所相關產品身上，騰訊認購證雖然在周一(18日)終止了連續5個交易日的資金流入，但以過去5個交易日計仍有近1.4億元流入，是最多資金流入的相關資產。排名第二的個股相關資產是港交所認購證，同期錄得約2,800萬元流入。



投資者如看好騰訊以及港交所，並計劃部署牛證，可留意市場上最貼價、最高槓桿的騰訊牛證(65250)以及港交所牛證(60068)。



騰訊牛證65250，收回價331.18元，行使價329.18元，換股比率100，槓桿比率25.6倍，市場上最貼價、最高槓桿的騰訊牛證。



港交所牛證60068，收回價251.98元，行使價249.98元，換股比率100，槓桿比率29.0倍，市場上最貼價、最高槓桿的港交所牛證。



相反，投資者如看淡騰訊，現時市場上活躍的認沽證行使價於307元甚至300元以下，部分超過10%價外，投資者宜轉移留意較貼價的產品，當中可留意輕微價外沽證(22432)，行使價324.8元，2019年6月3日到期，實際槓桿8.1倍，行使價320至340元之間、1個月期以上產品中槓桿最高，而高槓桿的選擇則可留意沽證(22155)，行使價310.68元，2019年4月18日到期，實際槓桿13.1倍。



港交所認沽證方面，現時市場上的認沽證全都屬價外證，投資者可留意當中較貼價、槓桿較高的沽證(24010)，行使價237.8元，2019年7月24日到期，實際槓桿9.1倍。



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