樓價UPDATES：上班族鍾情港島細單位

港島細單位吸引上班族入市，其中上環中源中心兩房細戶最新以530萬港元成交，用家見離中環僅1個站，交通便利故拍板承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西灣河嘉亨灣2座高層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，以2.25萬元租出，實用呎租46元。



●小西灣藍灣半島2座高層A室，實用面積598方呎，三房間隔，望鯉魚門海景，以1,038萬元成交，實用呎價17,358元。



●上環中源中心B座中層5室，實用面積285方呎，兩房間隔，以530萬元易手，實用呎價18,596元。



●港島南貝沙灣2期8座低層B室，實用面積1,780方呎，四房間隔，享全海景，以5,900萬元將連車位易手，實用呎價33,146元。



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九龍區

●長沙灣碧海藍天6座高層D室，實用面積510方呎，兩房間隔，以855萬元承接，實用呎價16,765元。



●九龍灣得寶花園D座高層6室，實用面積282方呎，一房間隔，原以480萬元放售，及後相隔兩周獲年輕買家睇樓，即場還價，並減至467萬元成交，減價13萬或約3%，實用呎價16,560元。



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新界區

●粉嶺名都4座低層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，以1.05萬元獲承租，實用呎租28元。



●沙田花園城3期雅蘭苑(B座)中層F室，實用面積268方呎，兩房間隔，議價後以468萬元易手，實用呎價17,463元。



●沙田溱岸8號5座中層F室，實用面積722方呎，三房間隔，議價後以1,338萬元易手，實用呎價18,532元。



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