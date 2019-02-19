【即市分析】眼前升浪似曾相識？意味後市會…

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：港股昨日(周一)重上250日線收市，今早走勢反覆，但整體上走勢仍偏強。睇番恒指幅走勢圖(見附圖)，其實望見去年初港股升浪，對比今年初以來的升浪，真係有幾分相似。到底呢一刻應該落場追貨，定把握機會沽晒啲貨離場，乃投資者最關心的問題。



正所謂「世時如棋局局新」。去年初港股見頂後，迎來中美開打貿易戰、新興市場動盪，貨幣貶值，多個重大不明朗因素湧現，所以新興股市跌到一仆一碌，僅美股同美元獨強，惟期間香港經濟基本上算穩健。至於今年初港股升浪，主要是憧憬中美貿易談判有進展，加上內地當局採取多項穩經濟增長的措施，有利A股氣氛回暖，惟不論是內地抑或香港經濟，如今都經已轉弱，展望未來一、兩季都未許樂觀，且外圍不明朗因素並未消除，包括內地經濟探底、英國脫歐進程未明，以及美國加息周期等等。



換言之，兩個升浪併一併，半斤八両。咁到底首季尾係睇跌定睇升？筆者都冇水晶球，但暫看確實有錢流入A股，成唔成到氣候，這對港股影響較大，畢竟中資股佔港股比重大。此外，後市會否出乎大家意料開展大升浪，好睇中美雙方係咪得出共贏方案，齊齊食大茶飯！別忘記美國總統今年頭等大事係部署競選連任活動，中國亦有個70周年大製作。



好漢不吃眼前虧，依照現時的牌面，好友仍佔上風，淡友宜忍忍手靜待更好的出手機會。短線限注跟炒強勢板塊，並無不可，但大前提係唔大唔買，貪其具流動性，有咩風吹草動有得沽，同時投資組合宜盡量維持一定比例的流動現金，以防市況突然逆轉，成去年首季市況翻版。

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