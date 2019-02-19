【即市分析】業績失色　滙豐股價支持在…

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：滙豐控股(00005)2018年全年列帳基準除稅前盈利按年升15.8%至198.9億美元(約1,551.42億港元)，遜於市場預期中位數209億美元。單計第4季僅錄32.56億美元，按季大跌逾5成。派末期息0.21美元，維持全年每股派息0.51美元，總額102億美元。受消息拖累，其股價在中午開後市受壓，現報66.05元，跌2.4%。



值得留意，若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，經調整除稅前盈利僅按年升2.7%至217.19億美元，遜預期。業績未有提及回購股份計劃，僅指集團於去年已回購股份逾20億美元，在取得監管機構批准的前提下，會繼續致力推行該項政策。



整體上，業績消息利淡，股價有機會再次回試63至65元區域支持區，除非有特別重大利好消息出現，否則短線暫未有動力突破68至70元阻力區，展望今年經營環境挑戰比去年大，股價將繼續跑輸大市。

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