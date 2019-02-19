樓價UPDATES：盈翠兩房戶放盤近1年終沽出

二手交投轉活，部分放盤多時的單位都獲承接。青衣盈翠半島兩房戶，放盤已近一年，近期終以930萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲公屋利東邨東興樓高層32室，獲白居二於未補價第二市場以180萬元購入，實用面積294方呎計，折合呎價約6,122元。



●鰂魚涌太古城2月至今暫錄約12宗買賣，近日錄得華山閣高層G室，實用面積約685方呎，同區換樓客趁樓市氣氛向好加快入市，並斥約1,238萬元承接，實用呎價約18,073元。



●灣仔翹翠峰5座低層B室，實用面積約822方呎，三房套連工人房套間隔，望市景，原開價880萬元放售，經議價後減約18萬元或約2%，最終以862萬元獲承接，實用呎價約10,487元。



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九龍區



●九龍塘碧麗閣B座高層B2室，實用面積802方呎，三房兩廳間隔，買賣雙方議價後，終以1,273萬元連車位成交，實用呎價15,873元。



●將軍澳居屋彩明苑松閣高層2室，三房間隔，獲「白居二」承接，未補價第二市場成交價618萬元，實用面積650方呎計，折合呎價約9,508元。



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新界區



●青衣盈翠半島3座高層H室，實用面積518方呎，兩房間隔，位處大單邊，享海景，去年3月開始放盤，叫價1,100萬元，市況回調，10月叫價下調至988萬元，最近減至950萬元，終以930萬元沽出，實用呎價17,954元。



●東涌水藍‧天岸1座中層F室兩房單位，實用面積546方呎，放盤罕有，而原業主買入上址，一直長居外地，最近決定開價820萬元放售，終議價至800萬元沽出，實用呎價14,652元。



●荃灣海濱花園6座中層H室，實用面積579方呎，三房間隔，享海景，現附連租約，叫價810萬元，剛減至720萬元沽出，實用呎價12,435元。



●天水圍居屋天頌苑L座低層7室，實用面積506方呎，屬康和式設計，剛獲「白居二」買家購入，未補價第二市場售373.8萬元，實用呎價7,387元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居9座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，新近以10,500元租出，實用呎租約23.5元。



●天水圍嘉湖山莊最近錄得投資者大手購入車位個案，於一周內連掃三個車位，最初購入麗湖居單號車位，成交價118.8萬元，再買入樂湖居單號車位，成交價120萬元，今日再出手，斥資122萬元買入樂湖居雙號車位，合共斥資360.8萬元。



●馬鞍山新港城M座高層8室，實用面積551方呎，三房連套房間隔，開價約800萬元，議價後減價22萬元，以778萬元易手，實用呎價14,120元。

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