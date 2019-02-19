新盤部署：朗城滙加推72伙　涉一房及兩房間隔

華懋集團銷售部總監吳崇武稱，元朗朗城滙加推5號價單，提供72伙，全部屬首次推出的第5座，一房及兩房分別佔24伙及48伙，一房單位輕微加價，而其他則原價加推，大部分單位向正南、東南及西南方向，短期內公布銷售安排。



華懋集團銷售部高級銷售及市場經理陳慕蘭表示，該批單位折實平均呎價15,514元，價單售價629萬至997.5萬元，呎價16,484至21,705元，扣除最高優惠15%後，折實售價534.65萬至847.87萬元，呎價14,011至18,450元。



吳氏又稱，項目累售289伙，套現約21億元，平均成交呎價約1.6萬元。



他續稱，同系西半山碧荔道項目，預計本月大有機會公布最新部署。至於荃灣全‧城滙料於4月份收樓。

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