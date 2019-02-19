券商協會：冀放寬南向交易　活化創業板

港股創業板成交額偏低，融資能力亦不強，市場有呼聲希望再有新板推出來協助公司集資。證券商協會主席陳柏楠表示，反對者或會指新板將分散有限的資金，令新板和創業板的成交更少。



不過他認為，目前本港證券市場的其中一個問題，是相對內地A股有8成成交是散戶交易，香港散戶佔市場僅得2至3成，參與度低。可是互聯互通的南向交易，只准許買賣指數股等較具規模的公司股票，而不能買創業板。他建議要優化相關的機制，准許南向交易可參與創業板股份買賣，讓更多北水進來。



另外，他又指，本地金融證券業的問題，是行內公司過份偏重證券交易牌照(俗稱1號牌)的業務。而一些選舉的投票，也只有1號持牌者能夠有投票權。他呼籲業界能應招募更多6號牌(就機構融資提供意見)和9號牌(提供資產管理)的持牌者，令業界更多元化，亦可幫助更多公司融資。



另外身兼實德金融集團行政總裁的陳氏表示，本地券商一直都難靠證券買賣佣金盈利，故該公司會做較多融資業務去賺利息，且不少是股東押股的借貸。然而他指，近年不少股票的價格，可以出現一日跌8成的情況，故現在股東押股，往往都要減低貸款成數、貸款年期等，以減低業務的風險。

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