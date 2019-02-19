滙豐業績：香港業務稅前盈利898億元

滙豐控股(00005)旗下滙豐銀行去年盈利增長16.35%，至1,030.13億元，主要受惠香港的淨利收益率按年擴闊25點子。



香港區一直是滙控的盈利重鎮，去年稅前盈利為115.14億美元(約898億港元)，為集團貢獻高達57%。滙控行政總裁范寧指，香港業務的淨利息收益率，受惠客戶貸款增長，以及市場加息後，金融投資收益率提高，但要符合監管規定等因素已抵銷部分升幅。



滙豐銀行涵蓋香港、內地及亞洲其他地區業務，去年整體淨利息收益率為2.06%，按年擴闊18點子，期內貸款增長達6%，同時信貸損失及撥備亦按年增約6%至47.2億元，范寧認為兩者增速相若，貸款減值亦算處於低水平。



他又指，今年全球經濟展望轉弱，但該行對亞洲經濟增長仍然樂觀。



該行去年僱員薪酬及福利為407.93億元，按年僅增1.74%，主要由於人工上升，以及支持業務而增加平均員工數目，其中香港及中國增聘人數較多，而全年的成本效益比為41.5%，按年降2個百分點。

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