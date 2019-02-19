【即市分析】國壽醞釀向上突破

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：美股周一休市，港股今日(周二)即市略欠上升動力，不過A股就愈來愈勁，滬縮指即市一度衝到上2,780點，講到尾都係賭中美貿易戰傾得成及預期內地繼續放水。



內險股受惠A股動力不絕，連出名難炒的中國人壽(02628)股價都反彈不少，集團昨日收市後公布1月營運數據向好，刺激股價即市抽升2.9%報19.74元，最高更見過20.05元，值得關注。



睇番國壽今年1月原保險保費收入約1,578億元人民幣，按年增加24%。大行績後紛紛出報告唱好，瑞信發表報告指，國壽今年1月保費收入強勁，表現優於同業。該行又預期，集團今年首季料穩固轉向，新業務價值可錄雙位數增長，故將其目標價上調至24元，維持「跑贏大市」評級。大和報告則指，國壽1月原保險保費收入為上市壽險股中增速最高，增速跑贏同業，且重申喜愛國壽多於中國平安(02318)。



走勢上，國壽股價自年初發力後，於1月中至今在18至20元水平橫行整固，短期若在大成交配合下上破20元關阻力，後市應可更上一層樓，不妨先放入觀察名單，候確實破位後跟進，目標價22元，止蝕位19元。

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