新盤部署：啟岸圖則曝光　最快周內開價

市區新盤推售氣氛熱鬧。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下紅磡啟岸，樓書料日內可上網，有機會周內開價及開放示範單位，最快月內開售。



他認為，樓盤部分單位可享啟德郵輪碼頭景，售價料有條件貼近啟德物業，該區近期售出不少地皮，日後呎價料有機會可達3萬元。但強調樓盤首批單位料較相宜，亦考慮提供高成數按揭。



該盤提供551伙，面積170至425方呎不等，所有單位附送衣櫃。今日(19日)率先披露一及兩房圖則，其中28樓B3室1房戶，面積272方呎，連接面積22方呎露台。而28樓A7室兩房戶，面積424方呎。上述兩伙廚人房均以開放式設計。



項目頂層設天艦會複式會所，以郵輪作為主題，提供戶外泳池等設施。基座商場則設美食消閒大道，採用自然通風設計。

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