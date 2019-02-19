新盤部署：AVA 228視乎周五銷情決定加推安排

資深投資者盧華家族集團旗下裕滿工程項目經理蔡仁輝指出，長沙灣AVA 228截至昨晚(18日)累收約160張入票，入票者中7成為用家，3成為投資者，主要來自九龍及新界區，有買家有意認購兩伙。樓盤將於周五(22日)開售82伙，他預期銷情理想，視乎當天情況決定加推安排。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目截至昨晚錄得1,700參觀人次，當中以八、九十後年輕人為主，佔約8成。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓稱，公司為項目買家提供按揭優惠，息率低至銀行同業拆息HIBOR(H)加1.24厘，貸款額最高達九成，現金回贈最高2.05%。

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