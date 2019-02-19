唔止滙豐！去年金融市場大混亂　多間大行遭殃

滙豐控股(00005)公布2018年業績，當中第四季列帳稅前利潤32.56億美元，按季倒退四成半，更拖累全年業績遜於預期。事實上，由於去年金融市場出現大混亂，全球股、匯、債、商品市場大幅波動，導致不少金融機構「中伏」，就連華爾街大行亦難於幸免。



早前摩根大通公布了去年第四季業績，每股盈利僅錄得1.98美元，遜市場預期；主因是債券交易急跌，抵銷了利率及貸款上升等利好因素，其整體固定收益更按年下跌18%。另一大行摩根士丹利第四季每股盈利0.8美元，亦低過預期；當中固定收益、外匯及大宗商品業務更是按年下跌約三成。



與此同時，花旗銀行亦面對同樣困境，其第四季每股純利亦差過預期。該行的固定收益部分按季倒退39%；按年計則下跌21%；股票市場收入按季亦跌16%。



歐洲方面，德意志銀行第四季淨虧損達22億歐元，其固定收益和外滙(FIC)業務收入按年下降29%；股票銷售和交易業務收入亦跌25%。



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