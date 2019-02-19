歐股跌幅擴大　滙控倫敦股價續挫

歐洲股市早段跌幅擴大，英國富時100指數跌0.4%，報7,190點；德國DAX指數跌0.1%，報11,288點；法國CAC指數0.22%，報5,157點。



滙豐業績遜預期，該行於倫敦交易所股價現跌3.33%；股價折合約65.14港元，低於港股收市價66.15元。



英國旅遊公司途易(Tui)股價反彈2.54%，包括途易在內的多隻般空股、旅遊股，周一(18日)受英倫航空倒閉消息影響大跌。



金融科技股Wirecard周二(19日)續升6.26%，早前德國當局禁止對Wirecard股份進行沽空。



海德堡水泥升4.2%；公司去年第4季收入按年升逾9%。



【16:04】歐股開市偏軟，英國富時100指數跌0.2%，報7,204點；德國DAX指數跌0.15%，報11,283點；法國CAC指數跌0.07%，報5,165點。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm