【市後重點睇】美匯企96.8　金價守1324美元

美匯指數企96.8水平，港匯續守7.848，離岸人民幣(CNH)續企6.78，圓匯報110.6，英鎊及歐元分別報1.291及1.130。金價報1,324美元。布油企66.4美元水平，紐油企55.9美元。道指期貨最新跌3點。



●市後關注點

-17:30 英國至12月3個月ILO失業率、平均工資，1月失業金申請人數

-18:00 德國2月ZEW經濟景氣指數

-21:50 美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾就經濟前景講話

-23:00 歐洲央行首席經濟學家普雷特將發表講話



●恒生指數全日收市跌118點，報28,228點。滙豐控股績後一度挫近3%，收跌2.29%至66.15元。https://bit.ly/2SG5W5o



●A股快報：滬綜指反覆升1點，兩市成交突破6000億。https://bit.ly/2T4n6Ji



●亞洲股市：日股收升20點，能源股漲3%。https://bit.ly/2Nc52HT



●歐股三大指數開市偏軟。http://bit.ly/2Ix50eS



●【即市分析】

-業績失色，滙豐股價支持在... http://bit.ly/2T4DbP6

-眼前升浪似曾相識？意味後市會... http://bit.ly/2BHsBng

-國壽醞釀向上突破。http://bit.ly/2tte2iU



●黑田東彥︰買ETF確對市場造成影響，但目前不會停止。http://bit.ly/2GQvaXE



●【股匯攻略】騰訊究竟應該買定沽？http://bit.ly/2ScsiX8



●滙豐業績：全年除稅前盈利升15.8%，遜預期。http://bit.ly/2IwhBPQ

-香港業務稅前盈利898億元。http://bit.ly/2NdBkCu

-大摩指撥備較預期高，目標價79元。http://bit.ly/2BGlRX5

-高盛指需進一步節省成本。http://bit.ly/2BGWVyt

-黃偉豪指股價會重返65元。http://bit.ly/2GQ1nyd

-麥嘉嘉建議62元才考慮吸納。http://bit.ly/2GyRcib

-「獅子行」放榜，CEO薪酬有幾多？http://bit.ly/2Iomb2t



●恒生銀行多賺21%，全年每股派息共7.5元。http://bit.ly/2V44BCj



●人行潘功勝：央行票據互換並非中國版QE。http://bit.ly/2BGWPa5



●中國1月外匯佔款減至21.3萬億人幣。http://bit.ly/2tx1yqh



●香港與內地擴大航空運輸安排。http://bit.ly/2tugpC2



●傳騰訊等科企游說港交所調整上市規則。http://bit.ly/2SMlYLg



●新盤部署：

-新地今年推兩屯門新盤涉逾千一伙。http://bit.ly/2BGmgJ8

-華懋年內推售薄扶林碧荔道項目。http://bit.ly/2XaJdx3

-朗城滙加推72伙，涉一房及兩房間隔。http://bit.ly/2U0otpW

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