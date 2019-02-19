新盤部署：愉景灣意堤料3月初推售

香港興業(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下愉景灣意堤預計3月初推出，暫未決定以招標或價單形式銷售，若公布價單首批最少50伙，她估計項目今年中可獲批入伙紙。



發展商介紹一款三房圖則，為8座15樓B室，實用面積1,379方呎，三房連套房間隔，大廳4米闊，廚房以落地玻璃作分隔，享有開揚海景。



另項目大堂設計曝光，負責設計的設計師鄧子豪稱，大堂以弧線為主軸，提升空間感。



此外，同系沙田九肚尚珩今日招標售出18號屋，實用面積2,623方呎，成交價8,000萬港元，呎價30,499元。該盤至今累售42伙，涉及金額約23.75億元，連同早前沽出38車位，套近25.2億元。

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