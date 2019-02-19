【今日破位表】房託紛尋頂　志道破底而下

美股昨晚休市，港股今日(周二)早段表現反反覆覆，加上中午滙豐控股(00005)公布業績遜預期，拖累恒指一度跌138點，收報28,228點，跌118點，250日線得而復失，主板成交968億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有23隻，創52周新低股份有26隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



兩隻房地產信託基金——領展房產基金(00823)及陽光房地產(00435)單位價格均創出52周新高，分別為88.9元及5.77元，而藍籌地產股新世界發展(00017)亦創出52周新高12.88元。



維他奶國際(00345)股價矮仔上樓梯，股價愈升愈有，今日再創52周新高見34.4元，收報34.2元，升1.9%。



志道國際(01220)股價連日急挫，今日再玩笨豬跳，破底而下，創出52周新低0.084元，收報0.086元，跌33%，成交2,762萬元。

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