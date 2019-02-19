【fb直播】係時候沽滙豐買恒生？等陳政深拆解！

滙豐控股(00005)去年全年業績差過預期，兼無提及新回購計劃，令市場失望，股價即時「見光死」！大行高盛更踩多兩腳，下調目標價近半成至77元；相反「阿仔」恒生銀行(00011)業績則好過預期，唔通係時候沽滙控買恒生？



中央公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，個別相關概念板塊炒上，當中內險股憧憬有望受惠政策支持保險跨境業務，板塊追唔追得過？



另外，香港交易所(00388)獲大行野村及花旗唱好，齊齊給予目標價約315元，股份下周三(27日)公布業績，績前股價會發力？



至於多隻之前熱炒的5G概念股回吐，又係咪買貨機會？



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