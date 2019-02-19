黃紹基：珠寶業受貿戰影響　長遠維持審慎樂觀

香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席黃紹基出席貿發局活動時表示，去年外圍環境波動，又有中美貿易摩擦等不明朗因素，對珠寶行業有一定程度影響，單看去年12月單月數字，香港整體貴重珠寶出口總值按年下跌12%。



不過，他強調，行業表現仍然強勁。而受去年高基數影響，預計高端珠寶零售市場會延續去年下半年放緩走勢，長遠而言維持審慎樂觀態度。



貿發局去年出口數據顯示，香港貴重珠寶出口總值按年增加13.3%至569.65億元，最大市場為美國，按年升18.1%；香港珍珠、寶石及鑽石出口總值1,481億元，按年減少17.6%。 他表示，雖然整體出口下跌，但不少市場有理想升幅，出口至中國內地、比利時及以色列的珠寶量分別升8%、19.2%及24.4%。隨着印尼、泰國及越南等東南亞地區近年的中產階層數量上升，建議行業將採用分散市場的策略，投資不同市場，以應對今年環球經濟增長或放緩的情況。



香港貿發局署理總裁周啟良認為，行業亦可透過結合人工智能、區塊鏈等科技技術，協助營運，其中可利用大數據管理存倉貨量。而商戶亦可以透過加強設計創意等，吸引顧客。



黃紹基又指，受惠於高鐵及港珠澳大橋及通車，今年新春期間訪港遊客數量增加三成，預料升勢會持續。雖然訪港旅客人數增加，未必對零售業有即時影響，但長遠會有幫助。

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