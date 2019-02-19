恒生銀行：撥備上升是個別商業客戶所致

恒生銀行(00011)公布去年全年業績並宣派第四次中期股息每股3.6元，按年增16.13%；全年合共派息7.5元，按年增11.94%。集團財務總監梁永樂表示，於派息政策方面，公司沒有定立固定的派息比率，指未來會繼續以循序漸進的方式增加股東派息。



該行去年的淨利息收益率表現理想，按年改善24基點，至2.18%。不過梁永樂明言，今年香港銀行同業拆息(Hibor)的波動性高，難以預測未來淨利息收益率表現。他指，若美國加息步伐放緩，香港加息空間亦有限，並稱現時港美息差仍大，須待香港銀行體系流動性回落，港息才有機會追近美息。



對於去年下半年撥備上升，梁永樂解釋，是個別商業客戶出現財務問題所致，屬於個別事件，而非系統性信貸轉壞問題，強調資產質素仍處穩健水平。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/