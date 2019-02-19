滙豐業績：譚新強話CEO「無料到」　短線恐跑輸

滙豐控股(00005)業績差過市場預期。著名基金經理、中環資產投資行政總裁譚新強坦言「嚴重令人失望」，直言行政總裁范寧上任一年以來「無乜料到」，以杜嘉祺為首的董事會要向管理層施加更多壓力，尤其在控制成本方面。儘管股價走勢在業績出爐後並未必顯著轉弱，惟短線恐跑輸金融股。



他憂慮，滙控尋求推動在亞洲尤其是中國的業務，惟市傳集團在華為事件中向美國「報串」，若滙控進一步捲入華為爭端，要發展中國市場恐面臨更大挑戰。



譚新強認為，中央面臨中美貿易戰的不明朗因素下勢必透過減稅加碼財政刺激，連同推基建和「放水」去「維穩」，因此中港股市上半年應該不會太差，A股要再升7至10%並不困難。大市上揚少不了需要金融股，惟滙控業績令人失望，業績顯然較為「省鏡」的恒生銀行(00011)亦不便宜，兩股表現應該會落後建設銀行(00939)等內銀股及友邦保險(01299)。

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