香港兩大珠寶展將開鑼　呢套蛋面翡翠首飾值...

香港貿發局主辦兩項珠寶業大型展覽，將會下星期喺灣仔會展開鑼！周二(19日)就舉行咗場記者會，賣吓預告。貿發局仲請嚟藝人譚凱琪展示珠寶首飾添！



專門展示珠寶原材料嘅香港國際鑽石、寶石及珍珠展，今年已經係第六屆，展期係2月26日至3月2日。至於網羅珍貴珠寶首飾成品嘅香港國際珠寶展，則喺2月28日至3月4日舉行，唔經唔覺，已經係第36年舉辦。



香港貿發局署理總裁周啟良話，兩個展會有75個國家同地區，合共120個買家團、8,200間公司嚟採購！其中700間係美國公司，5,700間公司來自新興市場，相信有助業界開拓新興市場，以應對不穩嘅環球經濟。



兩大展會都有價值連城嘅展品。香港國際鑽石、寶石及珍珠展有價值4,680萬元嘅5.01卡梨形粉紅鑽石、一對總重27.76卡嘅天然深藍色藍寶石，價值超過300萬元。



不過講到最貴價，莫過於喺香港國際珠寶展展出嘅一套6,400萬元蛋面翡翠首飾，據悉蛋面翡翠來自行內頂級嘅緬甸老坑，主石重51.48克㗎！

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