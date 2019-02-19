全球32家AI獨角獸名單　中美合佔84%

外媒報道，全球知名創投研究機構CBInsights發布最新的全球AI獨角獸公司名單，總計32家。其中，來自美國和中國的佔最多，美國有17家，中國有10家，其餘的還有來自英國、日本、以色列。



名單顯示，2018年估值達到10億美元的人工智能初創公司(AI獨角獸)數量幾乎翻了一番，達到17家，而一年前只有9家。



名單上的一些公司，如曠視科技(Face++)和商湯科技，正在銷售人工智能軟件服務，即AI Saas。兩家公司都向政府、零售和其他部門的客戶提供人面識別技術。



其他公司則以創新的方式使用ML(機械學習)來開發他們的核心產品。例如，Indigo Agriculture最初是作為微生物種子處理的開發者，用於玉米、棉花、大米、大豆和小麥，利用機器學習平台「預測哪些微生物對植物的健康最有益」。



Indigo從提供特殊處理過的種子，到通過連接種植者和買家的市場，該公司一直將自己定位為種植者的一站式商店。



Butterfly Network以不到2,000美元的價格製造了一種便攜式的手持超聲波機。電腦視覺將集成在該硬件中，以幫助解釋圖像。



Avant是2015年估值最早達到10億美元的公司之一。它主要是一家個人貸款初創公司，除了信用歷史等傳統指標外，Avant還使用ML生成自己的分數，以便更好地為信用歷史較短的「次級」客戶服務。



CB Insight將人工智能公司定義為那些使用機器學習作為核心差異化，銷售人工智能軟件，或製造人工智能芯片的公司。



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