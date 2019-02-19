聯交所股權變動資料顯示，中升控股(00881)於2月13日獲富達增持112萬股，最新持股數目1.36億股。



中國機械設備工程(01829)於2月14日獲VP增持70萬股，最新持股數目6,404萬股。



時時服務(08181)於2月14及18日獲Heng Sheng Capital Limited增持合共220萬股，最新持股數目6.23億股。



艾伯科技(02708)於2月17日獲賀豐年增持1億股，最新持股數目3.23億股。



高山企業(00616)於2月18日獲胡榮增持1,887萬股，最新持股數目5.38億股。



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G.A.控股(08126)於2月11及12日被Tycoons Investment International Limited減持合共54萬股，最新持股數目3,029萬股。



太平洋航運(02343)於2月15日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc 減持350萬股，最新持股數目3.23億股。



映客互娛(03700)於2月15日被昆侖集團減持2,700萬股，最新持股數目1.37億股。



福萊特玻璃(06865)於2月13日被中國華融資產管理減持227萬股，最新持股數目5,798萬股。



五龍電動車(00729)於2月1日被曹忠減持1億股，最新持股數目56億股。



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