滙豐業績：彭偉新料股價65元有支持

京華山一研究部主管彭偉新表示，券商以滙豐控股(00005)淨利息收入達不到市場目標，以及收入增長率減支出增長率(Jaws ratio)未能扭轉為正數，從而唱淡滙控實屬不合理，因這些早已是預期之內的事情。觀乎滙控仍維持約6厘的股息率，相信股價於50天線、即65元有支持，更認為調整將為好「息」的投資者提供低吸機會。



他指出，香港結餘充裕，去年港銀未有跟足美國加息，息差未能顯著擴闊可說是預期之內。近年滙控業務轉型，縮減以往純靠炒房收入的倚賴，轉為加強零售銀行及保險的業務，惟過渡需時，以致收入增長較慢。



儘管今年不加息的機會高，經濟又可能進一步放緩，但他相信對滙控的資產質素影響不大，因旗下的工商借貸普遍是有抵押貸款，最驚只是香港樓市突然「爆煲」，惟現時本港的按揭成數為7成，難像1997年時出現大批負資產的情況。



再者，旗下恒生銀行(00011)派息穩定，只要其他業務不出現顯著虧損，料滙控的派息能力仍強。雖然滙控的一級資本充足比率略有下降，但仍高於同業，認為毋須過分憂慮。

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