衰退真的近了？美債息曲線預示明年機會很高

外國傳媒報道，由於美國國債不同時期的孳息率曲線一向能預示經濟衰退，故一直備受市場注視。其中，紐約聯儲銀行通過追蹤3個月期相對10年期債息息差，來評估美國經濟衰退的機會。若根據該指標，2019年1月數值預示目前衰退機會23.62%，相對2018年10月的14.1%，之後11月的15.8%，12月的21.4%逐步上揚，距離過去50年與經濟衰退密切相關的28%平均值不遠矣。



除了3個月期相對10年期，投資者最常關注的是2年期相對10年期，因2年期最受聯儲局利率去向影響；10年期則是整體融資成本參考值。然而，盛寶銀行認為，以1年期相對10年期來觀察更為貼切。



雖然目前1年期相對10年期美債息曲線尚未出現「倒掛」(即短期債息高於長期)，但明顯處於下跌趨勢，意味經濟衰退風險正逐漸變為事實。根據過去幾十年往績，衰退通常會在未來數季內發生，即2020年出現經濟衰退的可能性正在提高。(本文附圖)

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