【北水追蹤】繼續沽建行　買吉汽國壽

港股今日(周二)受壓，恒指跌118點，收報28,228點，失守250日線，成交968億元。港股通成交額約115億元，按日增加6億元，佔主板成交額11.8%；南下資金淨流出約1.53億元人民幣。



內銀股繼續成北水沽售對象。建設銀行(00939)及工商銀行(01398)之港股通分別錄得淨流出3.97億及2.2億元，其中前者為全日淨流出最多的個股。



個別內險股受追捧，中國人壽(02628)港股通錄得淨流入1.1億股，中國人民保險集團(01339)及中國太平(00966)亦分別錄得淨流入5,957萬8及8,086萬元。不過，中國平安(02318)及新華保險(01336)港股通分別錄得淨流出1,495萬及4,271萬元。



吉利汽車(00175)港股通錄得淨流入2.2億元，為全日淨流入金額最多的個股。



此外，騰訊控股(00700)港股通錄得淨流出1.72億元，石藥集團(01093)亦錄得淨流出1.62億元。

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