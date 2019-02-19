九龍塘1＆3 Ede Road銀主盤低估值一成拍出

儘管近期二手樓市轉旺，但拍賣場上仍屢現低價成交。九龍塘1&3 Ede Road 2座低層B室銀主盤，實用面積1,409方呎，今日(2月19日)透過環亞拍賣推出，連車位開價4,200萬元，獲3組買家出價競投，搶高約14%至4,800萬元沽出，呎價34,067元。該行指物業估值約5,200萬至5,400萬元，是次成交低約一成。



資料顯示，原業主於2016年以逾5,582萬元購入該單位，成交較之低約14%。該單位去年10月曾以5,200萬元開拍，其後多次調低價錢。



同場亦售出兩個銀主住宅，包括深水埗基隆街唐樓高層單位，成交價340萬元，呎價5,466元，而北角半山雲景台低層K室，連車位以1,998萬元售出，較開拍的1,800萬元高出11%，實用呎價18,761元。



屯門南豐工業城中央服務大樓一個單位，承法院令推出，實用面積約380方呎，亦以134萬元賣出。

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