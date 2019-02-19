滙豐業績：溫鋼城話63至65元可下注

滙豐控股(00005)去年業績差過市場預期。中投傲揚基金經理溫鋼城表示，滙控業績尚算平穩，儘管60元以下會較為吸引，並要面對英國脫歐和國際業務的不確定性，但觀乎其早前跌穿60元後便止步，或許63至65元可入一注，持貨者可以繼續坐，「當係好過買樓收租，買得滙控就唔係旨意佢有咩大增長，滙控係金融股之中嘅公用股」。



另外，他認為，儘管恒生銀行(00011)不用像滙控「食正」華為事件和西歐經濟欠佳等不利因素，但美國聯儲局今年恐怕僅能加息1次，而且香港銀行體系流動性尚充裕，令香港加息空間變小，本地銀行同業拆息和淨利息收益率能否進一步。恒生和滙控一樣「都唔係我杯茶」，友邦保險(01299)和5G概念股更加值博。

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