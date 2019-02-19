滙豐業績：溫傑指未披露回購詳情成致命傷

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，今次滙控(00005)業績除了遜預期外，最大致命傷是未有公布回購的詳情，令憧憬滙控回購常態化的投資者願望落空。



他又指，展望今年滙控面對的業務挑戰仍大，包括美國或放慢加息步伐，以及中國經濟放緩打擊投資信心，影響信貸增長。不過，滙控全年的股息率仍達6厘，相信股價「跌極有個譜」，65元料有支持，以收息為主的投資者可考慮於65元樓下分段吸納，但向上則受制於68至70元水平。



他對港股後市仍然審慎樂觀，倘中美貿易磋商能有好消息，恒指或可上望28,500至28,700點，甚至最樂觀可見29,000點。不過，踏入業績期，市場焦點或重返企業盈利基本面，現時滙控業績「脫腳」，還看其他藍籌如騰訊(00700)業績的表現。



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