美股星級分析員：標指恐再瀉至去年底低位

外國傳媒報道，被形容為「華爾街傳奇」的自由技術分析師Louise Yamada警告，美國股市有機會再向下重試去年12月低位。



她說：「目前要斷定美股是熊市反彈抑或2009年以來牛市延伸皆言之尚早，因為即使美股能重上之前的高位，最終也可以大幅回落。」她指出，若從技術分析來看，美股目前似2015年，當年走勢是大幅反彈至之前高峰才大幅回吐，最後再創新高。



因此，她指出，由於現時標指2,800點是向上的重要關口位，向下則是2,600點，處於長方形上落區間，要突破任何一方才確認向上或向下。她認為，若標指能先向下跌穿2,600點，測試去年12月低位2,346點的支持力，向反彈升穿2,800點，就更有意義，並望挑戰新高2,940點。



Louise Yamada曾多次被媒體評為股市最佳技術分析員，其輝煌戰績包括在2008年1月初準確地預報了美股已進入一浪低於一浪的熊市，結果道指由當時的13,000多點，輾轉下跌至2009年6月的8,000點邊緣！被稱為「華爾街傳奇」。她2018年4月曾指出，只要美國10年期債息不升穿3厘，就別相信股災論，結果美股至今未見特大股災。

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