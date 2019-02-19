挑機微信　抖音首款小遊戲上線

內媒報道，內地熱爆的短視頻App抖音正式將旗下首款小遊戲「音躍球球」上線，可以在抖音APP裏直接玩。而抖音此舉無疑是要挑戰微信去年流行的小程序內的小遊戲。據報道指，該款小遊戲周一推出，即時吸引大批抖音粉繼瘋狂試玩，及即時分享玩後感。



資料顯示，抖音現時日活躍用戶達1.5億，月活躍用戶則達3億。該應用並傳今年內有意赴海外上市。



「音躍球球」是一款休閒類的音樂節奏遊戲，玩家操作小球跳過一個又一個樓頂，準確點擊樓頂的白點保證小球不會掉下去，並在一定時間裏盡量跳過更多的樓頂。而在蹦跳的過程中盡可能完美地踩中節奏點，實現COMBO，來獲取更高的分數。



值得一提的是，遊戲開始還提供錄屏錄音功能，方便玩家在遊戲結束後立刻分享到自己的抖音裏。



其實早在去年11月，抖音母公司頭條小程序就上線了類似的「秒玩」功能，玩家在玩頭條小遊戲時可以進行錄屏，遊戲後也可分享視頻至微頭條。其他用戶看到視頻後，可以點擊秒玩直接體驗小遊戲。



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