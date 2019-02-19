美國專家分析：中美料能達協議　贏家似是中國

外國媒傳報道，早於2018年6月初警告貿易戰會「真打」的獨立分析員、紐約聯儲銀行前經濟師及經合組織(OECD)前高級經濟師Michael Ivanovitch最新表示，從種種迹象可以看到，中美貿易談判已屆尾聲，料能達成協議，而中國似乎能取得一切所想的。



他以中國與俄羅斯早於18世紀達成的首次邊界協議為例，認為任何國家與中國談判都是艱難的。因中俄已在18世紀開始為邊界談判，直至1990年代末期才達成最終協議。俄羅斯談判代表形容中國是「強硬和不易激動的」。



他稱，中美貿易談判亦是如此，整個過程美國總統特朗普不斷發聲，中方卻不為所動。若以2018年3月美國開徵鋼鋁關稅起計，這11個月中美貿易差距並未收窄，美國出口至中國的貨品總值1,111.6億美元，佔美國海外總銷售額僅約7.2%；相反，中國出口至美國的貨品總值達4,934.9億美元。



特朗普不斷強調中國要立即削減對美國的貿易盈餘，並要求中國作出結構性改革，即保護知識產權、禁止強制技術轉讓，以及停止違反市場的非法行業補貼。不過，中國已否認任何違法行為，導致談判進入明顯僵局。



Ivanovitch表示，上周有一則新聞洩露了中美談判的主要障礙，就是中國將使其行業補貼符合世界貿易組織(WTO)的相關規定。換言之，中國有意與世貿合作，美國可以從中監察。就美國而言，當然不可接受，因該國要保留「執行控制權」，透過貿易關稅防止中國違反已傾妥的行業補貼規則。



總之，整個中美貿易談判目前所糾結是：中國反對美國掌握「執行機制」，反建議有意在世貿多邊框架上運作。簡而言之，中國是願意減少貿易盈餘，惟結構性改革必須在世貿框架下進行，而不是美國掌握「執行機制」。



Ivanovitch認為，中國押注準確！因特朗普要準備競逐連任，一定想盡快達成協議，部分原因是華爾街亦喜歡，因可以消除不明朗因素，儘管協議不能解決數十年的積怨。

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