理財Campus︰兩大明星股新輪證　專家教你點炒最好

香港交易所(00388)每季都會更新「合資格發行窩輪/牛熊證」股份名單，今次焦點包括發行商可推出海底撈(06862)窩輪及美團點評(03690)牛熊證，相關產品亦正陸續面世，供投資者買賣。究竟如何買才可提高勝算？



【美團點評牛熊證】

●僅設看升產品 睇淡冇得買

以「同股不同權」方式上市的新經濟股美團點評，上市約4個半月後，發行商於2月4日開始獲准推出相關牛熊證。被納入為「合資格發行窩輪/牛熊證」股份名單的實質條件沒有公布，但一般是交投較活躍的股份。



現時市場上有超過10隻美團牛證，收回價由46至54.88元不等，入場費豐儉由人，普遍數百至千多元已可入場。當然，愈買得少，愈受經紀佣金等交易成本影響，宜計算清楚是否值博。



美團現只有看好的牛證，沒有看淡的熊證，有別於現時在市場的過百隻美團窩輪，包括看好和看淡的認沽證選擇。牛熊證設強制性收回機制，當正股股價觸及收回價，牛熊證會即時被強制收回，投資者或損失全部資金兼「冇仇報」。而本周已有兩隻美團牛證被強制收回。



美團年初曾跌至40.25元的上市新低，其後到2月上旬因市場炒作進身MSCI指數成分股概念急升。惟當「入摩」落實後，股份未有進一步破頂，近期回落至56元。MSCI指數成分股變動於2月28日收市後實施，投資者正觀望屆時會否再有炒作。



東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠稱，現時投資者炒作美團是進身MSCI成分股。她料本月底納入生效前，美團或有幾日炒作，投資者博被動式基金入市可推升股價，但其後市場將回歸公司基本因素。她認為美團為做大市場份額，投入資金不少，但要注意餐飲外賣平台競爭亦大，要提防熱炒過後股價會反覆回落。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓引述數據指，「入摩」生效當日，將有約2.2億美元來自被動式基金和指數基金的資金買入美團，相當於股份過去3個月日均成交增約3.4倍。惟這些資金或分散在數日買入，減低對股價影響。



●預留緩衝 防正股波動

比較現時較活躍的美團窩輪，他認為，引伸波幅水平在50%左右，低於相關短期期權(如10日和一個月)的60至70%波幅，反映發行商給予美團輪較低的定價。另邊廂，倘要部署美團牛熊證，應視乎投資者是否貼市，畢竟正股波幅不低，要留意是否有足夠緩衝減低出現被強制收回的情況。



【海底撈窩輪】

●5購證出爐 入場費幾百

獲港交所批准可發行窩輪的相關資產遠多於牛熊證相關資產，但發行商亦會按股份的流通量和市場需求等因素來判斷是否推出相關窩輪。去年9月上市的內地連鎖火鍋品牌海底撈，本月4日開始獲准發行相關窩輪，今周共5隻海底撈認購證在市場上供投資者買賣，行使價21.88至28.88元，累計成交額超過數百萬元，個別產品入場費數百元。



海底撈年初至今累升逾22%。股份獲資金青睞，或與內地春節假間，零售餐飲消費突破1萬億元人民幣、按年升逾8%有關。然而，陳鳳珠提醒，投資餐飲股，重點是看公司能否做好成本控制，否則只靠內需概念炒作很難支撐股價於高位。



●宜比較引伸波幅高低

張智卓指，這類新推出窩輪的股份，未有太多波幅歷史數據，上市或場外期權亦較缺乏，故在揀選不同條款的窩輪時，宜比較引伸波幅的高低，並在買賣差價上作取捨。他建議，如想持有窩輪較長時間，引伸波幅高低考慮較重要；而如果只是即日鮮炒作或只持貨幾日，便應着重留意買賣差價和流通量是否足夠。



他續指，現時海底撈只有看好的認購證，沒有看淡的認沽證，因發行商要推出認沽證，首先要借到貨做對沖，但因海底撈借貨成本暫時很高，借貨難度大，故未見業界推出認沽證。看淡的投資者只能另找其他投資工具。



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