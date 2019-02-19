上市公司商會梁伯韜︰市場須改革　完善港股生態圈

香港上市公司商會主席梁伯韜出席該會新春活動時表示，市場改革並非只是政府、交易所和監管機構的責任，所有市場從業員亦有責任推動市場發展，如從需求着手。現時市場主要由數十隻大型股份領導，中小型企業的交投不活躍，認為完善生態圈是非常重要的。



梁伯韜認為，上市公司、投行、律師、會計師等業界人士做好自身工作，能提高投資者的信心。該會亦會繼續負起作為上市公司與監管機構、政府間的橋樑責任，加強與各界溝通。



他又指，年初至今，恒指較去年底反彈不少，相信豬年能延續此勢頭。雖然去年環球市場面對較多挑戰，如中美貿易摩擦、英國脫歐等不明朗因素，而香港亦正面對經濟放緩，但認為本港能夠應付。



他續指，香港交易所去年進行上市改革工作，容許同股不同權及未有盈利生物科技股來港上市，形容這是供應層面上的改革，認為香港應繼續發揮其優點和特色，以鞏固在金融市場地位的優勢。

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