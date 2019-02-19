Facebook再有麻煩　被英指是「數碼黑幫」

社交媒體巨頭Facebook再有麻煩！外國媒體報道，英國國會一個委員會發布的報告指控，該公司明知故犯地違反反競爭法、侵犯用戶隱私，更形容Facebook是「數碼黑幫」(Digital gangsters)，應立即受到法律監管。



雖然報告沒有法律約束力，但可以作為未來起草新法案時的意見。



上述委員會呼籲，為社交網站建立獨立的監管機構，並制定一套強制性的準則，如果違反，就按照該社交網站的收入來計算罰款額度。



Facebook在英國惹上麻煩，可謂是去年「劍橋分析」事件的延續。報告認為，有「強而有力的證據」表明，外國勢力體影響了2016年的英國脫歐投票。

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