內地消費轉弱！學者話唔使驚　原因係...

內地周一(18日)有數據顯示，1月汽車銷售量年減15.8%，連跌7個月，令市場對中國經濟下行以及消費力下降的憂慮加劇。不過，有經濟學家認為情況並非如此悲觀，並指整體消費力有望再提升。



花旗首席中國經濟學家劉利剛接受外媒訪問時表示，北京當局可能會提出刺激消費措施，尤其是針對車市方面，「一旦市場情緒轉趨穩定，消費者自然樂於繼續消費。」他又認為，中國的消費仍有進一步提升空間。



牛津經濟研究院(Oxford Economics)經濟學家Tianjie He稱，雖然預期內地消費的增長會減慢，但市場的擔心「過份了」。他在報告中指出，雖然汽車銷售表現不佳，但中國消費者在醫療保健、休閒旅遊等領域的開支持續增加，已達到總消費額的一半以上。其中，城鎮居民家庭2018年在醫療保健上的開支佔比達15.1%，較2017年的9%上升。

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