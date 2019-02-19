新盤UPDATES︰凱滙第2期提價加推　啟岸圖則曝光

一手樓市交投暢旺，發展商群起加速推盤。無論市區以至新界區大型新盤，紛紛加推新一批單位搶客，部分更乘市旺加價。



●凱滙第2期提價加推98伙 折實平均呎價逾2.16萬

觀塘凱滙第二期加推98伙的新價單，折實平均呎價21,616元，料已加價1至2%，同時落實推出161伙於本周六(2月23日)起發售，並推55伙於下周四(2月28日)截標。物業剛售5座中高層N室，成交價1,569.61萬元，呎價20,707元。項目兩期累售約1,489伙，套現逾182億元。



●Shouson Peak洋房2.4億沽 呎價逾7.4萬

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下壽臣山Shouson Peak 19B號洋房，實用面積3,238方呎，以2.4億元售出，成交呎價74,120元。該單位設有717方呎平台及623方呎花園。



●新盤部署：愉景灣意堤料3月初推售

香港興業(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下愉景灣意堤預計3月初推出，暫未決定以招標或價單形式銷售，若公布價單首批最少50伙，她估計項目今年中可獲批入伙紙。



發展商介紹一款三房圖則，為8座15樓B室，實用面積1,379方呎，三房連套房間隔，大廳4米闊，廚房以落地玻璃作分隔，享有開揚海景。



另項目大堂設計曝光，負責設計的設計師鄧子豪稱，大堂以弧線為主軸，提升空間感。

此外，同系沙田九肚尚珩今日招標售出18號屋，實用面積2,623方呎，成交價8,000萬港元，呎價30,499元。該盤至今累售42伙，涉及金額約23.75億元，連同早前沽出38車位，套近25.2億元。



●新盤專輯︰逸瓏灣8特色戶呎售逾2萬元創新高

新盤市道持續轉旺。市場消息透露，信和置業(00083)大埔白石角逸瓏灣8，今日(2月19日)剛沽出3A座地下B室連平台特色戶，實用面積656方呎，折實售價1,314.05萬元，呎價20,031元，創出項目新高。



●新盤部署：雲滙第1期推出43伙標售

發展商推盤攻勢漸趨密集。新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，今日(2月19日)上載最新銷售安排，推出43伙招標發售，單位類型包括開放式、2房、3房、3房1套連工作間、以及3房1套連儲物房及工作間間隔。招標日期由2月23日至3月8日截止。



●AVA 228視乎周五銷情決定加推安排

資深投資者盧華家族集團旗下裕滿工程項目經理蔡仁輝指出，長沙灣AVA 228截至昨晚(18日)累收約160張入票，入票者中7成為用家，3成為投資者，主要來自九龍及新界區，有買家有意認購兩伙。樓盤將於周五(22日)開售82伙，他預期銷情理想，視乎當天情況決定加推安排。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目截至昨晚錄得1,700參觀人次，當中以八、九十後年輕人為主，佔約8成。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓稱，公司為項目買家提供按揭優惠，息率低至銀行同業拆息HIBOR(H)加1.24厘，貸款額最高達九成，現金回贈最高2.05%。



●啟岸圖則曝光 最快周內開價

市區新盤推售氣氛熱鬧。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下紅磡啟岸，樓書料日內可上網，有機會周內開價及開放示範單位，最快月內開售。



他認為，樓盤部分單位可享啟德郵輪碼頭景，售價料有條件貼近啟德物業，該區近期售出不少地皮，日後呎價料有機會可達3萬元。但強調樓盤首批單位料較相宜，亦考慮提供高成數按揭。



該盤提供551伙，面積170至425方呎不等，所有單位附送衣櫃。今日(19日)率先披露一及兩房圖則，其中28樓B3室1房戶，面積272方呎，連接面積22方呎露台。而28樓A7室兩房戶，面積424方呎。上述兩伙廚人房均以開放式設計。



項目頂層設天艦會複式會所，以郵輪作為主題，提供戶外泳池等設施。基座商場則設美食消閒大道，採用自然通風設計。



●朗城滙加推72伙 涉一房及兩房間隔

華懋集團銷售部總監吳崇武稱，元朗朗城滙加推5號價單，提供72伙，全部屬首次推出的第5座，一房及兩房分別佔24伙及48伙，一房單位輕微加價，而其他則原價加推，大部分單位向正南、東南及西南方向，短期內公布銷售安排。



華懋集團銷售部高級銷售及市場經理陳慕蘭表示，該批單位折實平均呎價15,514元，價單售價629萬至997.5萬元，呎價16,484至21,705元，扣除最高優惠15%後，折實售價534.65萬至847.87萬元，呎價14,011至18,450元。



吳氏又稱，項目累售289伙，套現約21億元，平均成交呎價約1.6萬元。



他續稱，同系薄扶林碧荔道項目，預計本月大有機會公布最新部署。至於荃灣全‧城滙料於4月份收樓。



●華懋年內推售薄扶林碧荔道項目

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，看不到今年樓市會出現大跌，相信會平穩發展，新盤銷售亦不會過熱，樓價料於5%窄幅上落。估計供應較少的港島區，在需求帶動下樓價會較穩定，位置較偏遠及交通配套未完善地區，市況或會有調整。



至於推盤部署，他表示，今年將推出薄扶林碧荔道項目，以及繼續銷售元朗朗城滙等樓盤。



●新地今年推兩屯門新盤涉逾千一伙

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，團隊今年部署開售2個屯門項目，包括上半年登場的御半山第2期，物業提供495伙，首度提供開放式及三房戶，面積約200餘方呎起。



她指出，該項目第1期去年開售，已售469伙，佔可售單位約95%，套現約31億港元，平均呎價約16,526元。



下半年好大機會開售同區海榮路項目，提供約650伙，開放式至三房，首期設263伙，現正申請預售。



她認為近期市況不俗，剛性需求持續，預料樓市會平穩發展。



●柏蔚山新春期間售出8伙

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，剛售出3座11樓B室，實用面積570方呎，成交價1,486.8萬元，呎價26,084元。項目於新春期間售出8伙，開盤至今累沽498伙，套現逾117億元。



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