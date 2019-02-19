估中今年升浪專家：是時候沽空美股

外國傳媒報道，去年底唱好美股會大幅反彈、今年1月11日仍表示高處未算高，標指有望突破2,700點(當時標指處於2,596點左右)，結果言中的Kobeissi Letter創辦人兼主編Adam Kobeissi最新表示，若觀察期指每日開市前表現，美股升浪已差不多了，烏雲正在集結，短期內料有重大調整。



他說：「標指自2018年2月24日的2,346點反彈，主因是全球經濟放緩令聯儲局變得鴿派，加上中美即將達成貿易協議，令標指由低位勁升430點。」不過，相關的利好消息已充分被反映了，更何況標指已逼近2,790至2,800點的極大阻力位，向上空間十分有限。他認為，標指合理值在2,550點，相信未來數周「沽空美股」將有不俗回報。

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