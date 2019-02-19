樓市又癲過？呢個細價盤一周內彈逾8%

上車客農曆新年後趕入市，即時推高二手樓價格。屯門啟豐園3座高層D室，實用面積372方呎，原則兩房間隔，剛以500萬元易手，呎價約13,441，樓價約一周內已升約8.7%。



置安居黃偉炘表示，上址原先開價520萬元，於市場放盤僅約一星期，在近期需求增加，快速被吸納，減價幅度僅約3.8%。據了解，上周中同類同景觀高層戶，售價僅約459.8萬元。



同區置樂三寶入場門檻向為上車總站，早前跌市樓價低至約300萬元，近日亦見反彈。中原李梅芬指，如利寶大廈高層C室，叫價360萬元放盤約兩個月，終獲年輕客以348萬元購入，實用面積234方呎計，呎價約14,872元。事實上，同廈中低層同面積單位，上月售價約302萬元。



●沙田第一城5球樓上企得穩

新界區指標屋苑沙田第一城，成交價已逐漸企穩五球樓上。美聯黃錦瀚稱，屋苑本月錄9宗買賣，近兩日佔4宗，成交價最低約498萬元；而新錄41座中低層戶，實用面積304方呎，售價522萬元。中原侯惠良亦稱，同盤29座中層兩房戶，更以555萬元沽，實用面積327方呎計，呎價16,672元。



此外，市況轉旺，業主叫價轉趨進取。美聯鍾家豪透露，荃灣荃威花園Q座高層7室，實用面積477方呎，本月初劈價至455萬元，但原業主見有人排隊睇樓，即時反價，最後以470萬元易手，呎價約9,853元。



●大圍私樓價回揚 翠景花園呎價1.45萬

大圍二手交投隨整體市場氣氛回升，各類價格物業亦錄成交。盛薈5座北翼中低層A室，實用面積740方呎，剛售1,158萬元，呎價15,649元。與同類對上成交價1,120萬元相比，樓價漲3.4%。



另同區翠景花園1座中層A室，實用面積607方呎，亦以880萬元易手，呎價約14,498元。據了解，同屋苑面積707方呎單位，上月連車位售957萬元，呎價13,536元。是次純單位成交呎價，比上月連車位更高，反映樓市升幅。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm